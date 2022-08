Galatasaray'dan Suso'ya teklif

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol kanat Suso'yu gündemine aldı.

Sevilla'ya opsiyonlu kiralık teklifi

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Teknik Direktör Okan Buruk'un 10 numara özellikli kanat transferi isteği doğrultusunda Sevilla'dan Suso için resmi teklif yaptığı belirtildi.

İspanyol kanat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenilirken, futbolcunun menajeriyle de irtibata geçildiği belirtiliyor.

Suso kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre 'Suso' 19 Ağustos 1993 tarihinde İspanya'nın Cadiz kentinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine de Cadiz'de başlayan Suso, 17 yaşında 60 bin Euro karşılığında Liverpool altyapısına transfer olmuştur.

Liverpool U21 takımında 42, A takımda ise 21 maça çıkan Suso, beklentilerin altında kalınca Almeria'ya kiralandı. La Liga'da 35 maça çıkan İspanyol kanat, 3 gol 9 asistlik performans sergileyerek Ada kulübüne döndü fakat burada kasık sakatlığı yaşarken süre alamadı ve devre arasında 1.3 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu.

İtalyan devinde pek fazla forma şansı bulamayan Suso, sonraki sezon devre arası Genoa'ya kiralanmıştır. Burada 19 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki kanat, Milan'a geri döndü.

21 milyon Euro bonservis

Milan'a geri döndükten sonra 3.5 sezonda 147 maça çıkan Suso, 24 gol, 32 asistlik performans sergileyerek 2019-20 sezonunda opsiyonlu kiralık olarak Sevilla'nın yolunu tuttu. Burada sergilediği performansla 21 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı. İspanyol kanat, Endülüs ekibinde 2.5 yılda çıktığı 79 maçta 6 gol 8 asist yaptı.

Milli takım kariyeri

İspanya alt yaş milli takımlarında düzenli forma giyen Suso, U17, U18, U19, U20, U21 takımlarında 35 maça çıkan Suso, İspanya A milli takımında ise 5 maçta forma giydi.

📅 #OTD in 2020...



⚪️🔴 Suso finishes off the Sevilla move in style against Manchester United 🤤@SevillaFC | #UEL pic.twitter.com/0gibDO4lZN — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2022