BİLSEM grup tarama sınav sonuçları 2018 açıklandı! MEB BİLSEM sonuçları

BİLSEM grup tarama sonuçları için geri sayım sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Öğrencilerin zeka seviyelerine göre eğitim almalarını sağlayan Bilim ve Sanat Merkezleri ( BİLSEM ) sınavlarında sonuçlar bugün açıklandı. Öğrenciler MEB resmi sitesi üzerinden grup tarama sınav sonuçlarını görebilecek.

2018 BİLSEM grup tarama sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM grup tarama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu ancak MEB tarafından son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçların 16 Mart'ta erişime açılacağı bildirildi.

Sonuçlar açıklandı

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2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bilim Ve Sanat Merkezleri (1.Sınıf,2.Sınıf Ve 3.Sınıf) Grup Tarama Uygulaması Sonuçları

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak öğrencilere yönelik gerçekleşen grup tarama uygulaması sonuçları açıklanmıştır.

Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir.

BİLSEM randevu bilgileri ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilere randevu bilgileri verilecek. Bilgiler ise 27 Mart tarihi itibariyle e-Okul üzerinden erişime açılacak.

BİLSEM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin merakla beklediği 2018 BİLSEM yerleştirme sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sonuçlar 20 Haziran 2018 tarihinde e-Okul üzerinden açıklanacak.

2018 BİLSEM TAKVİMİ

12‐16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz başvurularının yapılması.

27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması.

02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri

20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması

21‐27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar

16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.