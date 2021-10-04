BİP nasıl yüklenir? BİP nasıl kullanılır? Android, İOS için BİP uygulaması indirme linki

BİP nasıl kullanılır? BİP nasıl indirilir? soruları merak ediliyor. Whatsapp'ta yaşanan erişim problemi nedeniyle kullanıcılar iletişim kurmak için BİP uygulamasına yöneldi. BİP uygulamasını henüz kullanmamış kişiler BİP nasıl indirilir? BİP nasıl kullanılır? gibi soruları merak ediyor. İşte BİP uygulaması ile ilgili bilgiler...

BİP NASIL KULLANILIR?

Bip uygulamasını telefonlarına yüklemek isteyen telefon sahipleri, telefonlarına indirme yöntemlerini araştırarak bilgi sahibi olmak istiyor.

Bip uygulaması pek çok kişinin araştırdığı bir uygulamadır. Bip uygulaması, kişilerin anlık olarak birbirleriyle mesajlaşmasına olanak sağlıyor. Kişiler ücretsiz olarak telefonlarına Bip uygulamasını yükleyerek, istediği kişilerle mesajlaşabiliyor. Mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Bip, kesintisiz sohbet özelliğine sahip bir uygulamadır.

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Bip uygulaması telefonlara kolayca indirilebilen ve kişiler arası sohbet edilebilen uygulamalardan biridir. Uygulamanın ücretsiz olması, uygulamanın tercih edilmesine neden olan bir konudur. Bip kullanacak olan kişiler herhangi bir ücret ödemeden istediği kişilerle kolayca ücretsiz olarak konuşabiliyor.

Bip uygulaması kişilerin sahip olduğu telefon numaralarıyla kullanılan bir uygulamalıdır. Kişiler Bip kullanan diğer kullanıcılarla anlık olarak mesajlaşabilir ve görüntülü olarak konuşabilir. Bip uygulaması üzerinden kişiler listesinde yer alan kişileri arayabilir veya mesaj gönderebilir. Bip uygulaması internet aracılığıyla kullanılabilen bir uygulamadır. Kişiler internetlerini aktif hale getirerek, Bip uygulamasının özelliklerinden faydalanabilir.

BİP NASIL İNDİRİLİR?

BİP uygulaması inirmek isteyenler için Android ve İOS için ücretsiz son sürüm mesajlaşma uygulamasını kolayca indirme yöntemlerini sizleri için derledik.

İOS BİP UYGULAMASI İNDİRME

Bip uygulamasıyla sohbet etmek isteyen iOS kullanıcıları telefonlarına uygulamayı kolayca indirmek istiyor. iOS telefon sahipleri https://apps.apple.com/tr/app/... linki üzerinden telefonlarına Bip uygulamasını yükleyebiliyor. Bip uygulaması ücretsiz olan ve iOS cihazlara uygun olan bir uygulamadır. İndirme linki üzerinden Bip uygulaması iOS cihazlarına indirilebilir.

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BİP İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

ANDROİD BİP UYGULAMASI İNDİRME

Android cihazlarını kullanan bireyler, Bip uygulamasını telefonlarına kolayca indirebilmenin yollarını arıyor. Bip uygulaması android cihazlara https://play.google.com/store/... linki üzerinden indirilebiliyor. Play store üzerinden indirme yapacak olan android kullanıcıları, linki kullanarak kolayca Bip uygulamasını yükleyebilir. İndirme işlemleri link üzerinden kolayca yapılabiliyor. Kullanıcılar android cihazlarına herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz olarak indirme yapabiliyor.

BİP ANDROİD GOOGLE PLAY STORE İNDİRME LİNKİ

BİP ÜCRETSİZ Mİ?

BİP uygulamasını indirmek tamamen ücretsizdir. Diğer yandan Turkcell aboneleri fotoğraf, mesaj, video, ses kaydı gönderdiklerinde kotalarından düşmemektedir. Fakat diğer paylaşımları, paketleri varsa internet paketlerinden, yoksa normal mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

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BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilmektedir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için;

Uygulama içerisinden gerçekleşen aramalar, varsa ses paketlerinden yoksa operatörün normal ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.

Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulundukları ortamdaki kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen deneme kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu deneme kullanımından Turkcell sorumlu değildir.