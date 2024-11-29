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Bolu'da sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde sis etkili oluyor

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde sis etkili oluyor

10:5329/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
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Bolu

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini sürdürüyor. Sürücüler görüş mesafesinde zorlanıyor. Peki, Bolu'da sis etkinisi ne zamana kadar sürdürüecek? İşte Bolu güncel hava durumu bilgisi...

Çaydurt mevkisinden Yumrukaya'ya kadar D-100 kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sürücüler, polis ekipleri ve ışıklı tabelalar ile takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Ayrıca, şehir merkezinde etkili olan sis sebebiyle güzel görüntüler de ortaya çıktı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar etkili oldu

BOLU’nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı milli parkta, karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.

Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüye büründü. Milli parkın çevresi tamamen karla kaplandı. İş makineleri ile göl kenarında bulunan yollardaki karlar temizlenirken kar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Kar yağışıyla birlikte Abant’ı çevreleyen çam ormanlarının beyaz görüntüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Milli parkta bulunan otellerde konaklayan bazı tatilciler göl kenarında yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

Bolu Güncel Hava Durumu



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#meteoroloji

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