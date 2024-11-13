Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve OPEC'in üretim politikaları gibi faktörlerden etkilenmektedir. Brent petrolün varil fiyatı, arz-talep dengesi, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik koşullar gibi birçok faktörden etkilenerek günlük olarak değişiklik gösterir.

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimini ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artışla 26 milyon 530 bin varile yükseltmesine karşın, Orta Doğu'da süregelen gerilimin tırmanacağına ilişkin endişelerle artıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 71,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimini ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artışla 26 milyon 530 bin varile yükseltmesine karşın, Orta Doğu'da süregelen gerilimin tırmanacağına ilişkin endişelerle artıyor.

Grup aylık petrol piyasası raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize etti. Ayrıca gelecek yıl küresel talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşacağı tahmin edilse de bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 103 bin varil altında kaldı.