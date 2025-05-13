Bu ilanı 4 kez okuyanlar var: 200 bin TL maaşlı pozisyon şaşırttı

TGRT’nin aktardığına göre, ilan edilen pozisyonda aylık net maaş tam 200 bin TL olarak belirlendi. Bununla da sınırlı kalmayan şirket, çalışanlara taşınma desteği, %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası gibi birçok ek imkan sunuyor. Bu düzeydeki bir teklif, Türkiye’de oldukça nadir görülen uygulamalar arasında yer alıyor.





SOSYAL MEDYA KARIŞTI

İlanın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medya adeta karıştı. Pek çok kullanıcı ilandaki rakama inanmakta zorlanırken, yorumlarda “şaka sandım”, “yeni mezun şartı mı gerçekten?”, “bu ilanı dört kez okudum” gibi ifadeler öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise bu tarz girişimlerin genç yeteneklerin yurtdışına gitmesinin önüne geçebileceğini savundu.