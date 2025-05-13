Bu ilanı 4 kez okuyanlar var: 200 bin TL maaşlı pozisyon şaşırttı

İstanbul merkezli bir oyun şirketi, sosyal medyada büyük ses getiren bir iş ilanıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni mezunlara yönelik açılan pozisyon için açıklanan maaş, yalnızca teknoloji dünyasını değil, tüm iş çevrelerini şaşkına çevirdi. Firma, genç yetenekleri bünyesine katmak için oldukça cömert şartlar sundu.
TGRT’nin aktardığına göre, ilan edilen pozisyonda aylık net maaş tam 200 bin TL olarak belirlendi. Bununla da sınırlı kalmayan şirket, çalışanlara taşınma desteği, %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası gibi birçok ek imkan sunuyor. Bu düzeydeki bir teklif, Türkiye’de oldukça nadir görülen uygulamalar arasında yer alıyor.
SOSYAL MEDYA KARIŞTI
İlanın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medya adeta karıştı. Pek çok kullanıcı ilandaki rakama inanmakta zorlanırken, yorumlarda “şaka sandım”, “yeni mezun şartı mı gerçekten?”, “bu ilanı dört kez okudum” gibi ifadeler öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise bu tarz girişimlerin genç yeteneklerin yurtdışına gitmesinin önüne geçebileceğini savundu.
Uzmanlara göre, bu ilan sadece yüksek maaşla değil, aynı zamanda sektördeki yetenek savaşının geldiği noktayı göstermesi açısından da dikkat çekici. Türkiye’de faaliyet gösteren oyun ve yazılım şirketlerinin, global firmalarla rekabet edebilmek için benzer olanaklar sunmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.