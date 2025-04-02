Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bankalar bugün açık mı? İşte 2 Nisan 2025 Banka şubeleri güncel durum

Bankalar bugün açık mı? İşte 2 Nisan 2025 Banka şubeleri güncel durum

Tuğba Güner
09:442/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Banka
Banka

Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü itibarıyla sona erdi. Kamuda tatilin 9 güne uzatılmasıyla bazı kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri ve çağrı merkezlerinde işlemi olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde bankaların çalışma saatleri yer alıyor. Bayram tatili, idari izinle birlikte toplamda 9 güne uzatılmıştı. Ancak bu uzun tatil süresi, yalnızca kamu kurumlarını kapsarken özel bankalar için geçerli olmadı. Vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini merak ediyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Geçmiş yıllarda, idari izin günlerinde bankalar genellikle hizmet veriyor çünkü 2-3-4 Nisan tarihlerinde resmi tatil uygulanmamaktadır.

Bu nedenle, 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri açık olacaktır.

BUGÜN EFT-HAVALE YAPILIYOR MU?

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.



#banka
#banka çalışma günleri
#bayramda bankalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?