Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde bankaların çalışma saatleri yer alıyor. Bayram tatili, idari izinle birlikte toplamda 9 güne uzatılmıştı. Ancak bu uzun tatil süresi, yalnızca kamu kurumlarını kapsarken özel bankalar için geçerli olmadı. Vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini merak ediyor.