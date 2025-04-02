Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü itibarıyla sona erdi. Kamuda tatilin 9 güne uzatılmasıyla bazı kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri ve çağrı merkezlerinde işlemi olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü bankalar açık mı?
Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde bankaların çalışma saatleri yer alıyor. Bayram tatili, idari izinle birlikte toplamda 9 güne uzatılmıştı. Ancak bu uzun tatil süresi, yalnızca kamu kurumlarını kapsarken özel bankalar için geçerli olmadı. Vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini merak ediyor.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Geçmiş yıllarda, idari izin günlerinde bankalar genellikle hizmet veriyor çünkü 2-3-4 Nisan tarihlerinde resmi tatil uygulanmamaktadır.
Bu nedenle, 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri açık olacaktır.
BUGÜN EFT-HAVALE YAPILIYOR MU?
Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.