Aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar, kontrolü olanlar ve ilaç yazdırmak isteyenler, sağlık ocağı çalışma saatlerine odaklandı. Milli ve dini bayramlarda kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları açık mı?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı boyunca sağlık ocakları kapalı olacak. 9 günlük tatil ise sadece idari izinli olan memurları kapsayacak.

Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında. 2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak.







