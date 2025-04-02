Sağlık ocakları, vatandaşların sağlık sorunları, ilaç yazdırma ve muayene gibi işlemler için sıkça ziyaret ettiği merkezler arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili başlarken birçok kamu kurumu faaliyetlerine ara verdi. Bayramın bitmesi ile Sağlık Ocakları bünyesinde bulunan Aile hekimliklerinin bugün çalışıp çalışmayacağı merak konusu. Peki, bugün Sağlık Ocakları açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba günü Aile Hekimliği randevu alınıyor mu? İşte detaylar...
Aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar, kontrolü olanlar ve ilaç yazdırmak isteyenler, sağlık ocağı çalışma saatlerine odaklandı. Milli ve dini bayramlarda kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları açık mı?
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?
Ramazan Bayramı boyunca sağlık ocakları kapalı olacak. 9 günlük tatil ise sadece idari izinli olan memurları kapsayacak.
Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında. 2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak.