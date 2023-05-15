2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü 64 milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erdi ve YSK il il seçim sonuçlarını yayınladı. Seçmen sayısının 439 bin 561 olduğu Tokat’ta, 408 bin 403 kişi sandık başına gitti. Tokat İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan oyların 400 bin 154'ü geçerli sayıldı, 2 bin 249 oy geçersiz oldu. Peki Tokat'ta AK Parti, MHP ve CHP kaç milletvekili çıkardı, ne kadar oy aldı? İşte soruların yanıtları.