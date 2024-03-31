Çepni seçim sonuçları 2024

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Çepni seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Sivas Çepni, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan bir ilçe olup, Sivas iline bağlıdır. Nüfusu, genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarıma elverişli düzlükler de bulunmaktadır. Tarihi açıdan, Çepni bölgesi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu çeşitlilik kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde ise gelişmekte olan bir ilçe olup, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ekonomisini sürdürmektedir.