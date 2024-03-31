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Çepni Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Çepni Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Çepni Oy Oranları Sonuçları

Sivas Çepni Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. 23 ilçeye sahip olan Sivas’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Çepni yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Çepni seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Çepni seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:37 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:54 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çepni seçim sonuçları
Çepni seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Çepni seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Çepni Seçim Sonuçları 2024

Çepni Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Çepni 2024 Belediye Başkanı Adayları

  • Milliyetçi Hareket Partisi Dalyan Azgın - (Sivas / Çepni)
  • Türkiye İşçi Partisi Erhan Pınarbaşı - (Sivas / Çepni)
  • Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Güneş - (Sivas / Çepni)
  • Bağımsız Adaylar Murat İmren - (Sivas / Çepni)
  • Demokratik Sol Parti Nihat Başer - (Sivas / Çepni)
  • Saadet Partisi Osman Kayer - (Sivas / Çepni)

Çepni 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

Çepni - Zerener Damlapınar %35,3

Çepni 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Dalyan Azgın - (Sivas / Çepni)

Türkiye İşçi Partisi Erhan Pınarbaşı - (Sivas / Çepni)

Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Güneş - (Sivas / Çepni)

Bağımsız Adaylar Murat İmren - (Sivas / Çepni)

Demokratik Sol Parti Nihat Başer - (Sivas / Çepni)

Çepni Hakkında

Sivas Çepni, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan bir ilçe olup, Sivas iline bağlıdır. Nüfusu, genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarıma elverişli düzlükler de bulunmaktadır. Tarihi açıdan, Çepni bölgesi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu çeşitlilik kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde ise gelişmekte olan bir ilçe olup, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ekonomisini sürdürmektedir.



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