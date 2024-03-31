Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Çepni seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.
Çepni Seçim Sonuçları 2024
Çepni Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Çepni 2024 Belediye Başkanı Adayları
- Milliyetçi Hareket Partisi Dalyan Azgın - (Sivas / Çepni)
- Türkiye İşçi Partisi Erhan Pınarbaşı - (Sivas / Çepni)
- Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Güneş - (Sivas / Çepni)
- Bağımsız Adaylar Murat İmren - (Sivas / Çepni)
- Demokratik Sol Parti Nihat Başer - (Sivas / Çepni)
- Saadet Partisi Osman Kayer - (Sivas / Çepni)
Çepni 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları
Çepni - Zerener Damlapınar %35,3
Çepni 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları
Milliyetçi Hareket Partisi Dalyan Azgın - (Sivas / Çepni)
Türkiye İşçi Partisi Erhan Pınarbaşı - (Sivas / Çepni)
Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Güneş - (Sivas / Çepni)
Bağımsız Adaylar Murat İmren - (Sivas / Çepni)
Demokratik Sol Parti Nihat Başer - (Sivas / Çepni)
Çepni Hakkında
Sivas Çepni, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan bir ilçe olup, Sivas iline bağlıdır. Nüfusu, genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarıma elverişli düzlükler de bulunmaktadır. Tarihi açıdan, Çepni bölgesi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu çeşitlilik kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde ise gelişmekte olan bir ilçe olup, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ekonomisini sürdürmektedir.