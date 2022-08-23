Özgün Çibörek (Çiğ Börek) Nasıl Yapılır? Eskişehir Klasiği Çıtır, Kıymalı Soğanlı Nefis Çiböreğin Yapılışı
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Çibörek (Çiğ Börek) Nasıl Yapılır? Eskişehir Klasiği Çıtır, Kıymalı Soğanlı Nefis Çiböreğin Yapılışı

Eskişehir'e ait lezzetli tariflerden biri olan çibörek hemen hemen ülkemizin tümm illerinde bilinir ve yapılır. Çoğunlukla çiğ börek olarak söylenen yemeğin asıl ismi çi börektir. Kıymalı harç ile doldurulan hamurun kızartılması ile yapılan çiböreğin pişirilirken açılmaması önemli bir püf noktadır. Peki, çibörek nasıl yapılır? Çibörek harcı, hamuru nasıl hazırlanır, malzemeleri nelerdir? Çibörek nasıl pişirilir? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çibörek tarifi: Çibörek (Çiğ börek) nasıl yapılır, iç harcı, hamuru, püf noktaları, kalorisi
Çibörek tarifi

Eskişehir ile özdeşleşen çibörek kıyma ve hamurun birlikte kızartılmasıyla hazırlanıyor. Çibörek hamurunun püf noktası ise sirke. İşte çıtır çıtır nefis çiböreğin yapılışı...

ÇİBÖREK NASIL YAPILIR?

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

2 tatlı kaşığı sirke

Tuz

Kıymalı harcı için:

250 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve karabiber

Yarım su bardağı su

ÇİBÖREK TARİFİ

Önce kıymalı harcı hazırlayın. Tüm malzemeleri yoğurun.

Ardından çiğ börek hamuru için önce unun ortasına sirke, tuz, su ilave edip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika dinlendirin. Hamuru bezelere bölün ve yarım ay şeklinde açın.

Hamurların orta kısmına iç harçtan alıp koyun ve kapatın. Hamur kapama tırtılı ile kesin. Kestiğiniz çiğbörekleri kızgın yağda altını ve üstünü kızartın. Ayranla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

Çİ BÖREĞİN PÜF NOKTALARI

Kıvamlı bir hamur elde etmek için unun yavaş yavaş eklenmesi gerekmektedir.

Kıyma harcı yoğurulurken sulandırılmazsa böreğin içerisinde topaklanacaktır.

Böreklerin hepsini hazırladıktan sonra kızartmak gerekir.

Böreklerin önü ve arkası eşit kızartılmalıdır.

ÇİBÖREK KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon çibörek 415 kaloridir.

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