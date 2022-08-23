Çibörek (Çiğ Börek) Nasıl Yapılır? Eskişehir Klasiği Çıtır, Kıymalı Soğanlı Nefis Çiböreğin Yapılışı Eskişehir'e ait lezzetli tariflerden biri olan çibörek hemen hemen ülkemizin tümm illerinde bilinir ve yapılır. Çoğunlukla çiğ börek olarak söylenen yemeğin asıl ismi çi börektir. Kıymalı harç ile doldurulan hamurun kızartılması ile yapılan çiböreğin pişirilirken açılmaması önemli bir püf noktadır. Peki, çibörek nasıl yapılır? Çibörek harcı, hamuru nasıl hazırlanır, malzemeleri nelerdir? Çibörek nasıl pişirilir? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

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