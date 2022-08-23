Çibörek (Çiğ Börek) Nasıl Yapılır? Eskişehir Klasiği Çıtır, Kıymalı Soğanlı Nefis Çiböreğin Yapılışı

Eskişehir ile özdeşleşen çibörek kıyma ve hamurun birlikte kızartılmasıyla hazırlanıyor. Çibörek hamurunun püf noktası ise sirke. İşte çıtır çıtır nefis çiböreğin yapılışı...
ÇİBÖREK NASIL YAPILIR?
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 su bardağı su
2 tatlı kaşığı sirke
Tuz
Kıymalı harcı için:
250 gram dana kıyma
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Tuz ve karabiber
Yarım su bardağı su
ÇİBÖREK TARİFİ
Önce kıymalı harcı hazırlayın. Tüm malzemeleri yoğurun.
Ardından çiğ börek hamuru için önce unun ortasına sirke, tuz, su ilave edip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika dinlendirin. Hamuru bezelere bölün ve yarım ay şeklinde açın.
Hamurların orta kısmına iç harçtan alıp koyun ve kapatın. Hamur kapama tırtılı ile kesin. Kestiğiniz çiğbörekleri kızgın yağda altını ve üstünü kızartın. Ayranla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...
Çİ BÖREĞİN PÜF NOKTALARI
Kıvamlı bir hamur elde etmek için unun yavaş yavaş eklenmesi gerekmektedir.
Kıyma harcı yoğurulurken sulandırılmazsa böreğin içerisinde topaklanacaktır.
Böreklerin hepsini hazırladıktan sonra kızartmak gerekir.
Böreklerin önü ve arkası eşit kızartılmalıdır.
ÇİBÖREK KAÇ KALORİDİR?
1 porsiyon çibörek 415 kaloridir.