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Kamu alımları: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alıyor

İletişim Başkanlığı personel alımı Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. 155 sözleşmeli personel bakanlık dahilinde sözleşmeli olarak alınacak. Taşra ve Merkez kadrosunda büro personeli, korum ve güvenlik görevlisi ve destek personeli alınacak. Peki İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Kamu person alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımları ne zaman, başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli kadroları için başvurular 2-15 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı KPSS önlisans, ortaöğretim puanı kaç?

Ön lisans mezunu adaylarının 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70, ortaöğretim mezunlarının ise P94 puan türünden en az 60 almış olması gerekiyor.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler "www.iletisim.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alım kontenjanları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli için kontenjan açıldı.

İletişim Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
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Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
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