Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin İstanbul'da kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul'daki rakamlara göre, iki seçim arasındaki iki haftalık sürede seçmen sayısı 8 bin 18 arttı. İkinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmediği ve ilk tura göre seçime katılımın düştüğü görüldü. İşte detaylar.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURDA İSTANBUL’DA SEÇMEN SAYISI NE KADAR ARTTI?

14 Mayıs 2023'te yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullanmış ve 1 milyon 76 bin 295 kişinin sandığa gitmediği hesaplanmıştı. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tura kıyaslandığında kayıtlı seçmen sayısının iki haftalık süre içinde 8 bin 18 çıktığı görüldü.

İSTANBUL’DA NE KADAR GEÇERSİZ OY ATILDI?

Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159'u oy kullandı. Bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli sayılırken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı.

İSTANBUL’DA EN ÇOK HANGİ İLÇEDE OY KULLANILDI?

İstanbul'da en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Esenyurt'ta 643 bin 878 seçmenden, 547 bin 606'sı oy kullandı. Esenyurt'ta Kılıçdaroğlu 293 bin 289 oy, Erdoğan ise 249 bin 409 oy aldı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU’NUN OYU NE KADAR ARTTI?

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu toplam 5 milyon 121 bin 194, Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı. İlk turla kıyaslandığında ise Kılıçdaroğlu 192 bin 786, Erdoğan ise 29 bin 662 fazla oy almış oldu.



