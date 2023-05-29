|
Özgün

İstanbul’da ikinci turda seçmen sayısı ne kadar arttı?

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları kapsamında İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 375 bin 616 seçmen yer aldı. İstanbul'daki rakamlara göre, iki seçim arasındaki iki haftalık sürede seçmen sayısı ciddi bir artış görüldü. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda İstanbul’da seçmen sayısı ne kadar arttı? İstanbul’da ne kadar geçersiz oy atıldı? İstanbul'da en çok hangi ilçede oy kullanıldı? İşte soruların yanıtları.

16:55 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul’da seçmen sayısı ne kadar arttı, geçersiz oy sayısı kaç?

İstanbul’da seçmen sayısı ne kadar arttı, geçersiz oy sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin İstanbul'da kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul'daki rakamlara göre, iki seçim arasındaki iki haftalık sürede seçmen sayısı 8 bin 18 arttı. İkinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmediği ve ilk tura göre seçime katılımın düştüğü görüldü. İşte detaylar.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURDA İSTANBUL’DA SEÇMEN SAYISI NE KADAR ARTTI?

14 Mayıs 2023'te yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullanmış ve 1 milyon 76 bin 295 kişinin sandığa gitmediği hesaplanmıştı. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tura kıyaslandığında kayıtlı seçmen sayısının iki haftalık süre içinde 8 bin 18 çıktığı görüldü.

İSTANBUL’DA NE KADAR GEÇERSİZ OY ATILDI?

Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159'u oy kullandı. Bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli sayılırken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı.

İSTANBUL’DA EN ÇOK HANGİ İLÇEDE OY KULLANILDI?

İstanbul'da en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Esenyurt'ta 643 bin 878 seçmenden, 547 bin 606'sı oy kullandı. Esenyurt'ta Kılıçdaroğlu 293 bin 289 oy, Erdoğan ise 249 bin 409 oy aldı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU’NUN OYU NE KADAR ARTTI?

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu toplam 5 milyon 121 bin 194, Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı. İlk turla kıyaslandığında ise Kılıçdaroğlu 192 bin 786, Erdoğan ise 29 bin 662 fazla oy almış oldu.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları son dakika belli oldu: Kazanan Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları son dakika belli oldu: Kazanan Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş doruk noktasında. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmen 13. cumhurbaşkanını seçmen için oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle birikte oy sayımına geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla da seçimi kazanan aday da belli oldu. YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre seçmen, Erdoğan'a 5 yıl daha yetki verdi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları, canlı, anlık ve son dakika seçim sonuçları da gelmeye başladı. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#seçim ikinci tur
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul’da ikinci turda seçmen sayısı ne kadar arttı?