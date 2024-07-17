Depremzedelerin 2024 YKS tercihlerini nasıl yapacağı belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda adayların tercih yaparken yararlanacakları tüm ayrıntılar yer alıyor. İşte 2024 YKS tercşh kılavuzuna göre depremzede adayların tercih işlemleri...

DEPREMZEDELER NASIL TERCİH YAPACAK?

YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adayların başarı, sosyal ve ekonomik durumlarına göre özel kontenjanlar bulunuyor. Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gaziler, eş ve çocukları, milli sporcular ve okul birincileri, kendileri için ayrılmış kontenjanlardan, kurallar çerçevesinde yararlanabilecek.

DEPREMZEDE ADAYLAR KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar için 2024-YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrılmıştır. Adayların belirtilen tarihteki adres bilgisi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak kontrol edilecektir. Belirtilen tarihteki ikamet bilgisi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis,

Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri olmayan adaylar bu kontenjanlardan yararlanamayacaklardır. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle, ikamet bilgisi depremden etkilenen il/ilçe haricinde olmakla birlikte, bu il/ilçede ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar da depremzede aday kontenjanından depremden etkilenen aday olması nedeniyle yararlanabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde, bu durumdaki adayların MEB e-Okul sistemindeki kayıtları esas alınacaktır.

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır.

Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla (tercih işlemlerinin son günü dâhil) yukarıda belirtildiği şekilde yükseköğretim bilgisi olan adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla adayların ÖSYM sisteminde ve/veya YÖKSİS’te kayıtlı yükseköğretim bilgileri esas alınacaktır.

Tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla ÖSYM sisteminde veya YÖKSİS’te herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği bilgisi yer alan adaylar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecektir.

2024-YKS kayıt işlemlerinde bu kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği tespit edilenlerin, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kayıtları yapılmayacaktır. Bu adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir







