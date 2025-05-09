DGS SON BAŞVURU TARİHİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru takvimini mayıs ayı içerisinde başlatıyor. Ön lisans programlarından mezun olan adayların lisansa geçiş hayali için önemli adım sayılan sınav, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Başvuru süreciyle birlikte, sınav tarihi ve diğer detaylar da ÖSYM’nin resmi kılavuzuyla netlik kazanacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM sınav takvimi 2025 yılındaki DGS sınavı için tarih verdi. Buna göre DGS 2025 başvuru tarihleri 21 Mayıs 2025’te başlayacak.

ÖSYM DGS başvuru tarihlerinin son günü ise 2 Haziran 2025. DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?