Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi

2025-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi

Tuğba Güner
11:5112/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
DİB
DİB

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2025-DİB-MBSTS) ÖSYM tarafından 12 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2025-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi

DİB-MBSTS 2025 oturumu 12 Nisan Cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DİB-MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta?

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak.

DİB-MBSTS Konu Dağılımı

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş

yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da

gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm

işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından

“Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme

Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak

görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye

e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.




#dib
#diyanet
#ösym
#DİB-MBSTS
#DİB-MBSTS sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç? 12 Nisan İSKİ Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'deki barajların doluluk oranları güncel listesi