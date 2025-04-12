DİB-MBSTS 2025 oturumu 12 Nisan Cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DİB-MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta?

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak.

DİB-MBSTS Konu Dağılımı

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş

yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da

gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm

işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından

“Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme

Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak

görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye

e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.











