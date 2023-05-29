|
Özgün

Diyanet personel alımı başvuru sonuçları 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları adaylar tarafından merak konusu oldu. 26 Nisan'da başlayan başvuru süreci 5 Mayıs'ta sona erdi. Kuruma, 4 bin 538 kişi alınacak. Peki, Diyanet personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Diyanet personel alımı sorgulama ekranı.

13:43 . 29/05/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Diyanet personel alımı

Diyanet personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4538 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 4 bin 538 aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarına odaklandı.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor. Fakat sonuçların erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Diyenet işleri Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yayımlanan kılavuzda şu ifadeler yer almaktadır:

"Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

Yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak adaylar, KPSS B gurubu puanı baz alınarak çağrılacak.



#Diyanet
#diyanet personel alımı
#diyanet alım sonuçları
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?