Diyanet personel alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 4538 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 4 bin 538 aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarına odaklandı.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor. Fakat sonuçların erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Diyenet işleri Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Yayımlanan kılavuzda şu ifadeler yer almaktadır:
"Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
Yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak adaylar, KPSS B gurubu puanı baz alınarak çağrılacak.