Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 450 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımda 16 farklı meslekte görevlendirilmek üzere 48 Kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere TPAO 450 personel alımı çeşitli illerde görevlendirilecek. Peki TPAO 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler? Hangi meslek gruplarına alım yapılacak? Alımlar hangi illerde olacak? İşte soruların yanıtları.