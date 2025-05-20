Döviz kurları 20 Mayıs 2025: Dolar, Sterlin ve Avro ne kadar oldu? Gün sonu verileri açıklandı

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasalarda günün kapanış rakamları belli oldu. Dolar, Sterlin, Avro, İsviçre Frangı gibi döviz kurlarının bugün ne kadar olduğunu ve artış olup olmadığı yatırımcılar tarafından sıkı takipte. İşte döviz piyasasındaki güncel rakamlar.





DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM NEDİR? (20 MAYIS)





İstanbul Döviz Kurları

ABD Doları

Cuma: Alış 38,8260 – Satış 38,8270

Salı: Alış 38,8280 – Satış 38,8290

Avro (Euro)

Cuma: Alış 43,4290 – Satış 43,4300

Salı: Alış 43,7910 – Satış 43,7920

Sterlin (İngiliz Poundu)

Cuma: Alış 51,5700 – Satış 51,5800

Salı: Alış 51,9600 – Satış 51,9700

İsviçre Frangı

Cuma: Alış 46,3600 – Satış 46,3700

Salı: Alış 46,7400 – Satış 46,7500

Ankara Döviz Kurları

ABD Doları

Cuma: Alış 38,7960 – Satış 38,8760

Salı: Alış 38,7980 – Satış 38,8780

Avro (Euro)

Cuma: Alış 43,3890 – Satış 43,4690

Salı: Alış 43,7510 – Satış 43,8310

Sterlin (İngiliz Poundu)

Cuma: Alış 51,5100 – Satış 51,7200

Salı: Alış 51,9000 – Satış 52,1100





BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 9.514,01 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 154,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.





Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 4,04 ile ticaret oldu.





Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ara bulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.





Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



