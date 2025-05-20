Döviz kurları 20 Mayıs 2025: Dolar, Sterlin ve Avro ne kadar oldu? Gün sonu verileri açıklandı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları açıklandı. Özellikle döviz kurlarında yaşanan anlık değişimleri takip edenler, günün kapanış verileriyle dolar, sterlin ve avro gibi para birimlerinin TL karşısındaki son durumunu merak ediyor. Peki dolar arttı mı, düştü mü? Avro kaç liradan işlem görüyor? İngiliz Sterlini bugün şu an ne kadar oldu? İşte piyasalardan son veriler ve güncel döviz kurları.
Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasalarda günün kapanış rakamları belli oldu. Dolar, Sterlin, Avro, İsviçre Frangı gibi döviz kurlarının bugün ne kadar olduğunu ve artış olup olmadığı yatırımcılar tarafından sıkı takipte. İşte döviz piyasasındaki güncel rakamlar.
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM NEDİR? (20 MAYIS)
Cuma: Alış 38,8260 – Satış 38,8270
Salı: Alış 38,8280 – Satış 38,8290
Cuma: Alış 43,4290 – Satış 43,4300
Salı: Alış 43,7910 – Satış 43,7920
Cuma: Alış 51,5700 – Satış 51,5800
Salı: Alış 51,9600 – Satış 51,9700
Cuma: Alış 46,3600 – Satış 46,3700
Salı: Alış 46,7400 – Satış 46,7500
Cuma: Alış 38,7960 – Satış 38,8760
Salı: Alış 38,7980 – Satış 38,8780
Cuma: Alış 43,3890 – Satış 43,4690
Salı: Alış 43,7510 – Satış 43,8310
Cuma: Alış 51,5100 – Satış 51,7200
Salı: Alış 51,9000 – Satış 52,1100
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 9.514,01 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 154,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 4,04 ile ticaret oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ara bulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.