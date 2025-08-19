Yeni Şafak
100 milyar dolarlık barış: Ukrayna ABD güvencesi karşılığında silah alacak

17:2219/08/2025, Salı
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi.
Ukrayna, güvenliğini garanti altına almak için Avrupa tarafından finanse edilecek 100 milyar dolarlık Amerikan silahı satın alacak.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Avrupalı liderler arasında yapılan toplantının yankıları sürüyor.


Ukrayna, Rusya ile barış anlaşması sonrasında güvenliğini garanti altına almak için Avrupa tarafından finanse edilecek 100 milyar dolarlık Amerikan silahı satın almayı taahhüt edecek.


İnsansız hava araçları üretecek

Tekliflere göre, Kiev ve Washington, 2022'de Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana, bu teknolojide öncü olan Ukrayna şirketleriyle 50 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak insansız hava araçları üretecek.


Financial Times'ın haberine göre konuya yakın dört kişi, Kiev'in daha önce bildirilmemiş olan ABD ile yeni güvenlik anlaşmalarına ilişkin önerileri, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak toplantı öncesinde Avrupa müttefikleriyle görüşülecek konular listesinde paylaştığını bildirdi.


HANGİ SİLAHLARI SATIN ALACAK?

Belgede, Ukrayna'nın anlaşma kapsamında hangi silahları satın almak istediği belirtilmiyor ancak Kiev, şehirlerini ve kritik altyapısını korumak için en az 10 adet ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ile diğer füzeler ve ekipman satın almak istediğini açıkça belirtti.


Belgede, insansız hava aracı anlaşmasının ne kadarının satın alma, ne kadarının yatırım olacağı bilgisi ise yer almıyor.


"HİÇBİR ŞEY VERMİYORUZ, SİLAH SATIYORUZ"

Ukrayna'nın önerisi, Trump'ın Amerikan sanayisine fayda sağlama arzusuna hitap etmeyi amaçlıyor. Beyaz Saray'da Ukrayna'ya yönelik ilave ABD askeri yardımı hakkında sorulan bir soruya Trump, “Hiçbir şey vermiyoruz. Silah satıyoruz” yanıtını verdi.


Belge, Trump'ın geçen hafta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından savaşı sona erdirmek için Rusya'nın tutumuna yakınlaştığı görülünce, Ukrayna'nın ABD'ye nasıl bir karşı teklifte bulunmayı planladığını ayrıntılı olarak anlatıyor.


Belge, Trump'ın desteklediği ancak Putin ile görüşmesinin ardından kapsamlı bir barış anlaşması peşinde koşmak için vazgeçtiği ateşkes çağrısını da yineliyor.


