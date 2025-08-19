Alman Bild gazetesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için Beyaz Saray'da Avrupa Birliği (AB) liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantının ortasında, görüşmeden çıkıp Rus mevkidaşını aradığını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Ukrayna ile barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.
Trump, bugün de Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.
Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.
Trump AB liderlerini masada bırakıp Putin'i aradı
Almanya merkezli Bild gazetesinin muhabiri Paul Ronzheimer'in haberine göre; Trump, Avrupalı liderlerle görüşmeleri kesintiye Putin'i aramak için yarıda kesti.
Bild, Trump'ın toplantının ortasında, görüşmeden çıkıp Rus mevkidaşını aradığını yazdı.