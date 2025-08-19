Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump AB liderlerini masada bırakıp Putin'i aradı

Trump AB liderlerini masada bırakıp Putin'i aradı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:2419/08/2025, Salı
G: 19/08/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump'ın AB liderleri ve Zelenski'yi ağırladığı toplantıdan.
Trump'ın AB liderleri ve Zelenski'yi ağırladığı toplantıdan.

Alman Bild gazetesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için Beyaz Saray'da Avrupa Birliği (AB) liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantının ortasında, görüşmeden çıkıp Rus mevkidaşını aradığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Ukrayna ile barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, bugün de Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Trump'ı bekleyen AB liderleri ve Zelenski.

Trump AB liderlerini masada bırakıp Putin'i aradı

Almanya merkezli Bild gazetesinin muhabiri Paul Ronzheimer'in haberine göre; Trump, Avrupalı liderlerle görüşmeleri kesintiye Putin'i aramak için yarıda kesti.

Bild, Trump'ın toplantının ortasında, görüşmeden çıkıp Rus mevkidaşını aradığını yazdı.

Bild'de yer alan 'Trump, Putin'i aradı' başlıklı özel haber


#Donald Trump
#ABD
#Rusya
#Ukrayna
#Avrupa Birliği
#Vladimir Putin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılıyor? Okulların ilk günü ve tatil programı netleşti! İşte MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi