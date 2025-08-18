Trump ile Zelenski Beyaz Saray'da Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barışı görüştü: Bu savaş kesinlikle bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını", Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmenin “yolun sonu olmadığını” belirten Trump, “Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak.” dedi.

Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da, “Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli barış için “hiç şüphem yok” ifadesini kullanan Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında da “Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız.” şeklinde konuştu.

Trump, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini de ifade etti.

Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Alaska Zirvesi barışın ulaşılabilir olduğuna yönelik kanaatlerimi güçlendirdi. Putin de anlaşma için istekli. Bir dahaki görüşme üçlü olacak. Buradaki görüşmeler sona erdikten sonra Putin'i arayacağım." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin çok önemli bir adım olduğunu, bunun kilit noktalardan biri olduğunu belirtti.





'Diplomatik yolu destekledik'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Trump ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." diyen Zelenski, "Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerikan ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, üçlü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Zelenski, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli" ifadelerini kullandı



