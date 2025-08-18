Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya arasında toprak takasının tartışılacağını belirtti: Birazdan Putin'i arayacağım

22:2018/08/2025, Pazartesi
G: 18/08/2025, Pazartesi
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Savaşın biteceğini ve üçlü toplantının gerekliliğini vurgulayan Trump, "Toprak takası tartışılacak, görüşme sonrası Putin'i arayacağım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barışı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, Zelenskiy ve Putin'in barış için bir çözüm bulacağını hissettiğini ve nihayetinde, bu konudaki bir kararın iki liderin mutabık kalması sonucunda alınabileceğini vurguladı.

Bugünkü toplantının iyi geçmesi halinde Putin ile bir toplantı ayarlayacağını belirten Trump, "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.


