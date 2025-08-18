Yeni Şafak
Trump ile Zelenski'den harita üzerinde 'toprak' pazarlığı

Hüseyin Berk
23:4518/08/2025, Pazartesi
G: 18/08/2025, Pazartesi
Trump ile Zelenski, harita üzerinde değerlendirme yaparken.
ABD Başkanı Donald Trump, geride kalan gün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da görüşmüş bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlamıştı. İkilinin özel görüşmesinden sızdırılan fotoğrafta, 'anlaşmazlık' olarak adlandırılan haritada, Trump'ın Zelenski ile toprak pazarlığı yaptığı görülüyor.

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenski ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump,
"Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum.
" dedi.

Harita üzerinde 'toprak' pazarlığı

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen iki liderin özel görüşmesinden sızdırılan fotoğrafta, Trump'ın 'anlaşmazlık' olarak adlandırılan haritada, Zelenski ile toprak pazarlığı yaptığı görüldü.

Fotoğrafta, ellerini önde bağlayan Zelenski'nin soğuk ve öfkeli sayılabilecek bir yüz ifadesiyle, Trump'ın gözlerinin içine bakarak sözlerine kulak verdiği anlar yer alıyor.

Fotoğrafta Rus işgalindeki Ukrayna topraklarından Luhansk'ta yüzde 99, Donetsk'te yüzde 76, Kharkiv'de yüzde 4 gibi rakamlar yer alıyor.


#Donald Trump
#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Rusya
#ABD
