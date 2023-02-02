12 kilo patlayıcı kullanıldı

Pakistan emniyet gücü, ülkenin Peşaver kentinde camiye gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis 101 kişinin ölümüne, 225 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmayı genişletiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle birçok kişi gözaltına alınırken, yetkililer teröristin, yüksek güvenlikli bir bölgede bulunan camiye nasıl girdiğini de araştırıyor. Saldırganın içerden yardım alma olasılığına karşı bölgede yaşayan aileler de sorgulanırken, polis saldırıda 12 kilogram patlayıcı kullanıldığını tespit etti. Saldırının faili ise hala soru işareti. İlk şüpheli olarak akla gelen Pakistan Talibanı’nın (TTP) yöneticilerinin çelişkili açıklamalar yapması da kafaları karıştırdı. TTP üst düzey isimleri Sarbakaf Mohmand ve Omar Mukaram Khurasani, saldırının geçen yıl öldürülen örgüt militanı Khalid Khorasani’nin intikamı olduğunu söylerken, TTP sözcüsü Muhammed Khorasani, örgütün olayla bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.