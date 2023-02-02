|
Dünya

12 kilo patlayıcı kullanıldı

Pakistan emniyet gücü, ülkenin Peşaver kentinde camiye gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis 101 kişinin ölümüne, 225 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmayı genişletiyor. Saldırganın içerden yardım alma olasılığına karşı bölgede yaşayan aileler de sorgulanırken, polis saldırıda 12 kilogram patlayıcı kullanıldığını tespit etti.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Pakistan emniyet gücü, ülkenin Peşaver kentinde camiye gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis 101 kişinin ölümüne, 225 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmayı genişletiyor.

Pakistan emniyet gücü, ülkenin Peşaver kentinde camiye gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis 101 kişinin ölümüne, 225 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmayı genişletiyor.

Pakistan emniyet gücü, ülkenin Peşaver kentinde camiye gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis 101 kişinin ölümüne, 225 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmayı genişletiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle birçok kişi gözaltına alınırken, yetkililer teröristin, yüksek güvenlikli bir bölgede bulunan camiye nasıl girdiğini de araştırıyor. Saldırganın içerden yardım alma olasılığına karşı bölgede yaşayan aileler de sorgulanırken, polis saldırıda 12 kilogram patlayıcı kullanıldığını tespit etti. Saldırının faili ise hala soru işareti. İlk şüpheli olarak akla gelen Pakistan Talibanı’nın (TTP) yöneticilerinin çelişkili açıklamalar yapması da kafaları karıştırdı. TTP üst düzey isimleri Sarbakaf Mohmand ve Omar Mukaram Khurasani, saldırının geçen yıl öldürülen örgüt militanı Khalid Khorasani’nin intikamı olduğunu söylerken, TTP sözcüsü Muhammed Khorasani, örgütün olayla bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

#Pakistan
#Terör Saldırısı
#Peşaver
36 dakika önce
default-profile-img
12 kilo patlayıcı kullanıldı
Cam odada kitap yazacak
Biden'ın evinde arama
PKK'ya desteğiniz nedeniyle bu durumdayız: İsveç'te NATO'ya üyelik tartışması
Filistinli kadın mahkumlara saldırı
Havzalara kuraklık incelemesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.