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40 bin Sudanlı Çad'a kaçtı

40 bin Sudanlı Çad'a kaçtı

04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.
Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, nisan ayında 40 binden fazla Sudanlının, ülkenin batısındaki Darfur eyaletinde artan şiddet dolayısıyla Çad'ın doğusuna kaçtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar dolayısıyla yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçen ay 40 binden fazla Sudanlı, Darfur'da artan şiddetten kaçmak için Çad'ın doğusuna kaçtı" ifadesi yer aldı.


BÜYÜK BASKI OLUŞTURUYOR

Çad'a yeni geçenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunların birçoğunun, HDK tarafından hedef alınan Zamzam Mülteci Kampı ve Faşir şehrinden geldiği kaydedildi. Açıklamada, "Gelenlerin sayısının artması, Çad'da azalan kaynaklar üzerinde önemli baskı oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.


11 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi. Birleşmiş Milletler’e göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.


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