40 bin Sudanlı Çad'a kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar dolayısıyla yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçen ay 40 binden fazla Sudanlı, Darfur'da artan şiddetten kaçmak için Çad'ın doğusuna kaçtı" ifadesi yer aldı.





BÜYÜK BASKI OLUŞTURUYOR

Çad'a yeni geçenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunların birçoğunun, HDK tarafından hedef alınan Zamzam Mülteci Kampı ve Faşir şehrinden geldiği kaydedildi. Açıklamada, "Gelenlerin sayısının artması, Çad'da azalan kaynaklar üzerinde önemli baskı oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.





11 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi. Birleşmiş Milletler’e göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.



