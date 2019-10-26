Dünya 6 yıl sonra evinde
BARIŞ PINARI HAREKATI

6 yıl sonra evinde

Rasulayn’da halk PKK/YPG’li teröristlerin el koyduğu evlerine kavuşuyor. 20 yıl boyunca su işleri müdürlüğü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döner dönmez 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti. Şükür secdesi yapan Rummane, evinin duvarlarında asılı PKK sembolleri ve Öcalan’ın posterini de tek tek söktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Rummane, evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı posterlerini söktü.
Muhammed Rummane, evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı posterlerini söktü.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçesi sakinleri, YPG/PKK’lı teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor. Rasuylan’da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti. 6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi. İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü. “YPG/PKK’lı teröristler evimi karargaha çevirdiler” diyen Rummane, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Rummane, “Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz” diye konuştu.

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