AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Avrupa'ya Gazze'nin yeniden inşasında rol alma çağrısı

"Çünkü bugünün dünyası affetmez. Rusya’nın yürüttüğü savaşın sonucu, Avrupa’nın güvenlik düzenini onlarca yıl boyunca şekillendirecek. Gazze’deki savaşın nihayet sona erebileceğine dair bir umut var. Bölgesel ve küresel düzen yeniden çiziliyor ve Avrupa bazı büyük güçlerin bize karşı kayıtsız ya da düşmanca tavır aldığı bir dünyada kendi yerini savunmak zorunda."