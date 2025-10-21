Kushner’den Gazze itirafı: Atom bombası düşmüş gibiydi

Gazze’de savaşın ardından yaşanan yıkımın boyutu, hem uluslararası kamuoyunu hem de bölgeyi ziyaret eden siyasetçileri derinden sarsıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Ortadoğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un birlikte Amerikan CBS televizyonunun "60 Dakika" programına verdikleri mülakatın tam metni dün yayınlandı. Söyleşide, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın aile dostu olan Jared Kushner'in Gazze'de gördükleri ve iki yıldır Gazze'de soykırım yürüten İsrail hükümetine ilişkin sözleri dikkatlerden kaçmadı. Kushner, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası incelemelerde bulunduğu bölgedeki tabloyu anlatırken, “Atom bombası atılmış gibiydi” ifadeleri dolaylı yoldan soykırım itirafı olarak değerlendirildi.

Tam bir harabeye dönüştü

Kushner, sunucunun bir sorusu üzerine işgalci güç İsrail ordusu eşliğinde Gazze'de yaptığı ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatırken, Gazze’nin bazı bölgelerinde gördüğü manzaranın “tam bir harabeye” dönüştüğünü ifade etti. "Gazze'ye adeta bir atom bombası atılmış gibiydi" diyen Kushner, CBS sunucusunun "Yani bir soykırım olduğunu mu söylüyorsunuz" sorusu üzere, şaşkınlığa uğrayarak sadece "Hayır" diyerek geçiştirdiği görüldü.

Filistinlilerin direnci sarstı

Söyleşide, yanında bulunan işgalci güç askerine “İnsanlar geri dönüyor” dediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Kushner, “Nereye dönüyorlar?” diye sorduğunu, aldığı yanıtın ise daha da sarsıcı olduğunu söyleyerek, “Yıkıntıların olduğu yerlere, kendi evlerinin yıkılmış olduğu arsaya geri dönüyorlar ve oraya bir çadır kuruyorlar" cevabını aldığını belirtti.

İsrail'e savaş bitti mesajı

Kushner, savaşın ardından İsrail’e en büyük mesajın "Savaş bitti" olduğunu söyledi. Kushner, işgalci yönetime, bölgesel barışın ancak Filistin halkının refahıyla mümkün olacağı ilettiklerini kaydetti. “İsrail’in Ortadoğu’yla daha iyi entegre olması için Filistinlilerin de daha iyi bir yaşam sürmesi gerekiyor” diyen Kushner, bölgede kurulması planlanan “uluslararası istikrar gücü” ile Filistinli bir polis yapılanmasının inşasının planlandığını kaydetti.

Yeniden inşa 50 milyar dolar

Öte yandan Kushner ve Witkoff, tüm taraflar arasında güven uyandırmak için kendilerinin ve "Barış Kurulu"nun süreç içinde "şeffaf" olacağını öne sürerek, "Gazze halkını ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için uygun önlemlerin alınacağını" söyledi. Witkoff ise Hamas'ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin "çok düşük ihtimal" olduğunu belirterek, bunun için "silah geri alım programı" düzenleyeceklerini açıkladı. Gazze'nin yeniden inşasının 50 milyar dolara kadar mal olabileceğini vurgulayan Witkoff, finansmanın ise Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden sağlanacağını belirtti.







