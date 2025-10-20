Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa'dan İsrail'e 'Gazze' uyarısı: Verilen taahhütlere uyun

Fransa'dan İsrail'e 'Gazze' uyarısı: Verilen taahhütlere uyun

19:0420/10/2025, lundi
AA
Sonraki haber
İsrail saldırılarının ardından Han Yunus enkaza döndü.
İsrail saldırılarının ardından Han Yunus enkaza döndü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmesinden 'derin endişe duyduğunu' belirtip, “Tüm taraflar, geçtiğimiz hafta Şarm el-Şeyh’te imzalanan anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere kesinlikle uymalıdır.” diye konuştu.

Barrot, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

New York’ta eylülde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yapılan Filistin'de iki devletli çözümün sağlanmasına ilişkin uluslararası konferansın üzerinden tam 1 ay geçtiğini hatırlatan Barrot, “Fransa’nın barış planında aktif bir rol oynamak istediğini” yineledi.

"Verilen taahhütlere uyulmalı"

Barrot, İsrail’in Gazze’de saldırılarını sürdürdüğü bir süreçte,
“Gazze’de ateşkesin yeniden ihlal edilmesinden derin endişe duyduğunu” belirterek, “Tüm taraflar, geçtiğimiz hafta Şarm el-Şeyh’te imzalanan anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere kesinlikle uymalıdır.”
dedi.

Şu anda önceliğin Gazze’ye büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydeden Barrot, Gazze’ye yardımların geniş çapta ulaşması için tüm geçiş noktalarının açılması gerektiğini vurguladı.

Barrot,
“Avrupa Birliği, bu noktaların güvenliğini sağlama konusunda da hazırdır.”
dedi.


#Fransa
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurtlar Vadisi’nin 'Baba Memduh'u hayatını kaybetti