Fransa'dan İsrail'e 'Gazze' uyarısı: Verilen taahhütlere uyun

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmesinden 'derin endişe duyduğunu' belirtip, “Tüm taraflar, geçtiğimiz hafta Şarm el-Şeyh’te imzalanan anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere kesinlikle uymalıdır.” diye konuştu.
Barrot, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.
New York’ta eylülde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yapılan Filistin'de iki devletli çözümün sağlanmasına ilişkin uluslararası konferansın üzerinden tam 1 ay geçtiğini hatırlatan Barrot, “Fransa’nın barış planında aktif bir rol oynamak istediğini” yineledi.
"Verilen taahhütlere uyulmalı"
Şu anda önceliğin Gazze’ye büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydeden Barrot, Gazze’ye yardımların geniş çapta ulaşması için tüm geçiş noktalarının açılması gerektiğini vurguladı.