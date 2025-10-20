Fransa'dan İsrail'e 'Gazze' uyarısı: Verilen taahhütlere uyun

New York’ta eylülde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yapılan Filistin'de iki devletli çözümün sağlanmasına ilişkin uluslararası konferansın üzerinden tam 1 ay geçtiğini hatırlatan Barrot, “Fransa’nın barış planında aktif bir rol oynamak istediğini” yineledi.

Şu anda önceliğin Gazze’ye büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydeden Barrot, Gazze’ye yardımların geniş çapta ulaşması için tüm geçiş noktalarının açılması gerektiğini vurguladı.