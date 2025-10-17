TSK Gazze için hazır

Türkiye, Gazze için her türlü desteğe hazır. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze’de ateşkes sonrası gündeme gelen uluslararası “Görev Gücü”nün yapılandırılması sürecine ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) uluslararası hukuk çerçevesinde kendisine verilecek her göreve hazır olduğunu vurguladı. Açıklamada, Gazze’de iki yılı aşkındır devam eden insani dram nedeniyle acil yardım ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşasına katkı sağlanmasının öncelikliliği ifade edildi. Görev gücü hazırlıklarının devletin ilgili kurumları arasında koordineli yürütüldüğü, sürece dair gelişmelerin kamuoyuyla şeffaflıkla paylaşılacağı belirtildi.

TEK SURİYE MESAJI YİNELENDİ

12 Ekim’de Ankara’da Türkiye, Yeni Suriye Hükûmeti ve Suriye güvenlik heyeti arasında yapılan üçlü görüşmeyle ilgili bakanlık kaynakları, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması, kurumların yeniden yapılanması ve terörden arındırılmış bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı ile koordinasyonun arttırıldığını kaydetti.

ERDOĞAN’DAN ASKERÎ HASTANE TALİMATI

Türkiye’nin, Suriye’nin egemenlik yapısının tek merkezde toplanmasını ifade eden “tek devlet, tek ordu” ilkesine desteğini sürdüreceği vurgulandı. Bu çerçevede, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin kritik önemde olduğu ifade edildi.Bakanlık kaynakları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği askerî hastanelerin yeniden açılması konusuna da değindi. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sağlık altyapısının güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini duyurdu. Bu kapsamda, askerî sağlık sisteminin TSK’nın ihtiyaçlarına

