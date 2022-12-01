AB Ukraynalı mültecilerin barınması için 5,5 milyon Euro hibe etti Avrupa Komisyonu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından kaçan insanlar için güvenli evler sağlamayı amaçlayan bir projesine 5,5 milyon Euro hibe verecek.

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