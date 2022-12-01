​AB Ukraynalı mültecilerin barınması için 5,5 milyon Euro hibe etti

Karar, Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson tarafından korumaya yönelik yasal yollar konulu Üst Düzey Forumun marjlarında açıklandı .
Proje, konut ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının değerlendirilmesini, özel tekliflerle eşleştirilmesini ve potansiyel ev sahiplerine rehberlik edilmesini içeriyor. Proje, Avrupa Komisyonu'nun bu yılın Haziran ayında önerdiği 'Güvenli Evler' girişimini güçlendiriyor.
EU Neighbours East'e göre 'Güvenli Evler' girişimi, AB'de güvenlik arayan Ukraynalı mülteciler için özel konut girişimleri düzenlemeye dahil olan üye devletlere, bölgesel ve yerel makamlara ve sivil topluma yardımcı olmak için geliştirilmiştir.