AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak için Türkiye ile aktif çalışmamız gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazısında AB ve Türkiye ilişkilerine ayrı bir başlık ayıran Borrell, bu alanda daha önce birçok gerilim yaşandığını ancak son dönemde hem kullanılan dil hem de Doğu Akdeniz'de yaşananlar anlamında bir gelişme olduğunu belirtti:

İKNA OLDUM

"Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığım görüşme sonrası, daha yapıcı bir tavır oluşturmak ve devam ettirebilmek için Türkiye ile aktif olarak çalışmaya devam etmemiz gerektiği konusunda ikna oldum."

Doğu Akdeniz konusunda da her alanda Türkiye ile aktif olarak çalışmaya devam edeceğini ifade eden Borrell'e göre, Türkiye Libya konusunda da adım atmalı:

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"10 yıl süren çatışmaların ardından Libya halkı, birlik hükümeti ve siyasi geçiş süreciyle birlikte yeni bir şans elde etti. Bu fırsat penceresinden yararlanmak için yeni hükümetin başındaki Başbakan El Dibeybe ile de konuştuğumuz gibi hepimiz elimizden yapmalıyız. Türkiye de Libya'da, askeri müdahale de dahil olmak üzere önemli bir aktör oldu. Şimdi biz de AB olarak daha fazla ne yapabileceğimize bakmalıyız. Birleşmiş Milletler'in de talep etmesi halinde AB olarak ateşkesi gözlemleyebiliriz."