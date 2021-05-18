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AFRİKA

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libya'dan çekilmeli

ABD'nin Yakın Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Joey Hood, Libya'daki taraflara ateşkesi tam olarak uygulamaya çağırdı ve tüm yabancı güçler ile paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi gerektiğini belirtti. Ulusal Birlik Hükümetini nasıl destekleyeceklerini tartıştıklarını kaydeden Hood, "Hedefimiz, seçimleri adil ve şeffaf bir şekilde dış müdahale olmaksızın gerçekleştirmektir." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood: Tüm yabancı güçler ve paralı askerler Libyadan çekilmeli
ABD'li diplomat, ülkesinin Libya işlerine herhangi bir silahlı müdahaleyi reddettiğini söyledi.

Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Hood, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Menguş, Libya'da yıl sonundaki genel seçimlerin gerçekleştirilmesi hedefine ulaşmak için ABD'nin Ulusal Birlik Hükümetini desteklemesinin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, güçlü bir heyetle yapılan bu ziyaretin amacının kardeş Libya'ya, Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) Türkiye'nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu vurguladı. İki ülkenin 500 yılı aşkın tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz.' diye konuştu.

Ülkedeki yabancı varlığının sona ermesi gerekiyor

Ulusal egemenliğin tüm ülke topraklarına yayılması gerektiğini vurgulayan Menguş, "Libya'daki yabancı varlığının sona erdirilmesi, vatandaşın güvenliğinin sağlanması, silahlı çatışmanın sona erdirilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve ulusal egemen iradenin her türlü maddi veya manevi zorlamadan kurtarılması gerektiğini teyit ettik." diye konuştu.

Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunun yol haritasında öngörülen tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve ilgili BM kararlarını uygulamak için ABD ve ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ile çalışmayı "dört gözle beklediklerini" kaydetti.

Libyalı Bakan, "BM kararlarına saygı gösterilmesi, ateşkesin desteklenmesi ve 5+5 Ortak Askeri Komitesinin sonuçlarının uygulaması yolunda uluslararası topluma baskı yapması için ABD'nin desteğini talep ettik." dedi.

Menguş ayrıca, ABD heyetine, Libya'da istikrar mesajı vermesi için, Trablus'taki büyükelçiliğini ve Bingazi'deki konsolosluğunu yeniden açmasının zorunlu olduğunu vurguladıklarını belirtti.

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"Tüm tarafları ateşkesi tam olarak uygulamaya çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Hood da bugünkü ziyaretin, "ABD'nin siyasi diyalog konusunda Libya halkına verdiği desteğe bağlılığını teyit ettiğini" söyledi.

Ulusal Birlik Hükümetini nasıl destekleyeceklerini tartıştıklarını kaydeden Hood, "Hedefimiz, seçimleri adil ve şeffaf bir şekilde dış müdahale olmaksızın gerçekleştirmektir." dedi.

ABD'li diplomat, ülkesinin Libya işlerine herhangi bir silahlı veya dış müdahaleyi reddettiğini ve silahlı grupların varlığını ve yabancı müdahaleyi kınadığını aktardı.

Hood, "Yerli ve yabancı tüm tarafları ateşkesi tam olarak uygulamaya çağırıyoruz. Buna tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çekilmesi de dahil." ifadelerini kullandı.

Libya'daki ABD büyükelçiliğinin yeniden açılmasının da zaman ve prosedür gerektirdiğini kaydeden Hood, "Ancak hedefimiz budur. (Libya'ya) geri dönmeye kararlıyız ve bu hususu Ulusal Birlik Hükümeti ile koordine edeceğiz." diye konuştu.

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