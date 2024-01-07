ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ziyareti sonrası soluğu Yunanistan'da aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye temaslarının ardından Yunanistan'a bağlı Girit Adası'na gitti. Blinken, burada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve NATO müttefikleri olarak demokrasi, barış ve refaha olan ortak bağlılıklar vurgulandı. Ayrıca, Orta Doğu'daki durum da ele alındı.