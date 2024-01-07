|
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ziyareti sonrası soluğu Yunanistan'da aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye temaslarının ardından soluğu Yunanistan'da aldı. Girit Adası'na giden Blinken, burada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve NATO müttefikleri olarak demokrasi, barış ve refaha olan ortak bağlılıklar vurgulanırken, Orta Doğu'daki durumun da ele alındığı bildirildi.

00:09 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 00:47 - 7/01/2024 Pazar
IHA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye temaslarının ardından Yunanistan'a bağlı Girit Adası'na gitti. Blinken, burada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve NATO müttefikleri olarak demokrasi, barış ve refaha olan ortak bağlılıklar vurgulandı. Ayrıca, Orta Doğu'daki durum da ele alındı.

Yunanistan'a Kızıldeniz teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in, Miçotakis'e Ukrayna'ya devam eden desteği, Gazze'deki sivillere hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılması ve Refah Muhafızı Operasyonu'na katılımıyla Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması da dahil olmak üzere Yunanistan'ın bölgesel liderliği için teşekkür ettiği belirtildi.

Blinken, Yunanistan ziyaretinin ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret edecek.


Bakan Fidan ve Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli
Bakan Fidan ve Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, Hakan Fidan'ın görüşmede Gazze'de devam eden insanlık trajedisini ele aldığını belirtti. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğu belirtti.


#Antony Blinken
#Yunanistan
#Ziyaret
#Kyriakos Miçotakis
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi