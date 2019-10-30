ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen skandal 'sözde soykırım' tasarısında 'ret' oyu veren 11 kongre üyesi

Ankara ile Washington arasında, 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği toplantı öncesi yeni bir kriz patlak verdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nden '1915 sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarı', skandal bir kararla geçti.

Temsilciler Meclisi'ndeki 106 Türkiye Dostluk Grubu üyesinin sınıfta kaldığı o oylamada 11 kongre üyesi

'ret' oyu kullandı. Kongrenin 3 Müslüman üyesinden 2'si 'evet', İlhan Omar ise 'çekimser' oy kullandı.

Aralarında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence'in de olduğu o isimler şöyle:

Jim Baird

Indiana'nın 4. kongre bölgesinden ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi olarak görev yapan Jim Baird, Amerikalı bir işadamı ve politikacı. Kongre'ye seçilmeden önce Baird, 2010'dan 2018'e kadar Indiana Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yaptı.

Susan Brooks

Eski savcı olan Susan Brooks, Indiana'nın 5. kongre bölgesi için bir Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesidir.

Larry Bucshon

2011'den bu yana Indiana'nın 8. kongre bölgesinin ABD Temsilcisi olan Larry Bucshon Amerikalı bir politikacı ve doktordur. Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesidir.

Tom Cole

Türkiye-Avrupa Birliği KPK Başkanı İsmail Emrah Karayel, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik ve Istanbul Milletvekili (MP) Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan ile yakın temas halinde.

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Virginia Foxx

ABD Kongre Üyesi ve Türk-Amerikalılar Dostluk Grubu Eşbaşkanı Virginia Foxx, Temsilciler Meclisi'nde Ankara'ya en yakın isimlerden birisi. 2015 yılında Foxx" Genel Kurula ve Dış İlişkiler Komitesi'ne 'Ermeni tasarısı kesinlikle gelmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kamala Harris

ABD’de Demokrat Kongre Üyesi Kamala Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Harris, nefreti ve ayrışmayı körükleyen çok güçlü seslerin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Mark Meadows

ABD Başkan Trump'a yakın isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mark Meadows, Türk siyasilerle yakın temas halinde. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Amerika'yı ziyaret eden Türk heyet, Meadows'un da aralarında olduğu çok sayıda kongre üyesine hain girişimle ilgili bilgi vermişti.

Mike Rogers

2014'te Obama tarafından göreve getirilen NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) Başkanı Mike Rogers 2018 yılında görevinden ayrıldı. Rogers, Suriye iç savaşıyla ilgili ABD politikasında Esed rejimine karşı askeri müdahale bulunulmasını savunuyor.

Greg Pence

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kardeşi Greg Pence, asker kökenli bir siyasetçi. Cumhuriyetçi kongre üyelerinin şahin kanadında yer alan Pence, Temsilciler Meclisi'ndeki Trump'ın en şiddetli savunucularından.

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Mac Thornberry

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçi olan Mac Thornberry, S-400 konusunda Türkiye'ye ılımlı yaklaşıyor. Thornberry, ilk S-400 teslimatının gerçekleşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye önemli bir ülke, önemli bir NATO müttefiki ve öyle de olmayı sürdürüyor. Onlarla birlikte yaptığımız çok sayıda şey var. Yani bir mesaj göndermek isteyebilirsiniz ama onları ilelebet yabancılaştıramazsınız" ifadelerin kullanmıştı.