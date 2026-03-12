ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 13'üncü günü: İsrail'in kanlı saldırı, İran'dan yeni misilleme

İsrail ve ABD, Tahran ile Vashington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
07.37:
İsrail ordusu, İran'dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklayarak, halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.
07.00:
Kuveyt'in güneyinde bir binaya İHA isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
06.29:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıkladı.
06.21:
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemleri İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor.
06.15:
Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasına yönelen 2 insansız hava aracı (İHA) ile başkent Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yönelen 1 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
05.49:
İran'dan yeni misilleme
İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
05.26:
Kuveyt, hava sahasına giren çok sayıda insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
05.18:
Bahreyn'de, İran'ın hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlara evde kalınması, pencerelerin kapatılması ve klimaların açılmaması çağrısı yapıldı.
04.07:
Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasını hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
03.43:
İsrail'den Lübnan'a kanlı saldırı
Lübnan: İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
03.43:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini bildirdi.
03.13:
Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran'dan saldırılar düzenlendiğini, yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıkladı.
02.54:
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini bildirdi.
02.39:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
02.26:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri merkezi yakınında bulunan yerleşim alanındaki binaya insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu hasar meydana geldiği bildirildi.
02.13:
İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.
01.56:
İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geliyor.
00.28:
Birleşik Arap Emirlikleri, dün İran'dan fırlatılan 6 balistik füze, 7 seyir füzesi ve 39 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.
