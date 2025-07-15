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ABD'de bilanço ağırlaşıyor: Sel felaketinde Can kaybı 132'ye yükseldi

ABD'de bilanço ağırlaşıyor: Sel felaketinde Can kaybı 132'ye yükseldi

14:4915/07/2025, Salı
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ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 132‘ye yükseldiği bildirildi.

ABD'nin
Teksas
eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, bilanço ağırlaşıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 132’ye ulaştı.



36 çocuk hayatını kaybetti


Yetkililer, selde en yüksek can kaybının olduğu Kerr bölgesinde 36’sı çocuk olmak üzere 106 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.


Travis bölgesinde 9, Kendall bölgesinde 8, Burnet bölgesinde 5, Williamson bölgesinde 3 ve Tom Green bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.


Kayıp olan 101 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



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