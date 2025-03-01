ABD'de bir e-posta krizi daha: 'Geçen hafta ne yaptınız? Bölüm 2'

ABD'de federal çalışanlara, son haftada yaptıkları işi listelemeleri talep edilen bir e-posta daha gönderildiği ortaya çıktı.





Yeni e-postada önceki gibi federal çalışanlardan "geçen hafta yerine getirdikleri 5 iş faaliyetini listelemeleri" talep edilerek, idarecilerini de e-postada bilgi kısmına eklemeleri gerektiği kaydedildi.





Faaliyetlerinin "gizli veya hassas" olması durumunda çalışanların bunu belirtmesi istenen e-postada, bundan sonra her hafta başında federal çalışanlardan yeni cevap bekleneceği belirtildi.





Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

DOGE'nin sorumlusu olan Musk tarafından duyurulan ilk e-posta girişiminde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hükümeti küçültme çabalarının bir parçası olarak federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemeleri istenmişti.





Musk, söz konusu e-postaya 24 Şubat'a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ilgili çalışanların "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu. Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak, duruma tepki göstermişti.





Uygulama Trump'ın, Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.





Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun" demişti.