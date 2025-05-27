Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de eğitim almanın yeni koşulu: Sosyal medyada Filistin paylaşımı yapmamak

ABD'de eğitim almanın yeni koşulu: Sosyal medyada Filistin paylaşımı yapmamak

22:3727/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
ABD, antisemitik paylaşımlar yapan öğrencilerin ülkeye girişine izin vermemeyi planlıyor.
ABD, antisemitik paylaşımlar yapan öğrencilerin ülkeye girişine izin vermemeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yurt dışından eğitim için gelen öğrencilerin antisemitik faaliyetleri destekleyen paylaşımlarını tespit edebilmek için sosyal medya hesaplarının detaylı incelemesini zorunlu kılmayı planlıyor. Dışişleri Bakanlığı öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, yurt dışından eğitim için ABD'ye gelmeyi planlayan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğu bildirildi.

POLITICO'nun elde ettiği belgeye göre, Cumhuriyetçi hükümet, ABD'de eğitim görmek için başvuruda bulunan tüm yabancı öğrencilerin sosyal medya incelemesinden geçmesini zorunlu kılmayı planlıyor.

Öğrenciyle ilgili bilgiler sosyal medyadan toplanacak

Haber kuruluşu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili
"daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar"
öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.
Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmezken,
"teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan"
yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.
ABD'de eğitim almak isteyen öğrenciler vize onayından önce sosyal medya onayı alacak

Antisemitik paylaşımların kontrolü yapılacak

ABD'de Donald Trump yönetimi, bir süredir özellikle Harvard Üniversitesi gibi
"fazla liberal"
bulduğu ve kampüslerinde
"antisemitizme izin vermekle"
suçladığı seçkin üniversiteleri hedef alan açıklamalar yapıyor.

Söz konusu üniversitelere maddi yaptırımlar uygulayan yönetim, aynı zamanda Filistin gösterilerine destek verdikleri gerekçesiyle birçok yabancı öğrencinin göçmenlik polisleri tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlanacak uygulamalara izin veren kararları yürürlükte tutuyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri adlı kuruluş, nisan ayında Yahudi bireylere yönelik
"antisemitik sosyal medya faaliyetlerini ve tacizi"
göçmenlik haklarını reddetme gerekçesi olarak değerlendireceğini duyurmuştu.

Kuruluş yetkilileri, sosyal medyada antisemitik terörizmi veya örgütleri destekleyen paylaşımları göçmenlik kararlarında olumsuz faktör olarak değerlendireceklerini belirtmişti.




#ABD
#vize
#Harvard
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri