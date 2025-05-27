ABD'de eğitim almanın yeni koşulu: Sosyal medyada Filistin paylaşımı yapmamak

ABD Dışişleri Bakanlığı yurt dışından eğitim için gelen öğrencilerin antisemitik faaliyetleri destekleyen paylaşımlarını tespit edebilmek için sosyal medya hesaplarının detaylı incelemesini zorunlu kılmayı planlıyor. Dışişleri Bakanlığı öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğunu bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığının, yurt dışından eğitim için ABD'ye gelmeyi planlayan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğu bildirildi.
POLITICO'nun elde ettiği belgeye göre, Cumhuriyetçi hükümet, ABD'de eğitim görmek için başvuruda bulunan tüm yabancı öğrencilerin sosyal medya incelemesinden geçmesini zorunlu kılmayı planlıyor.
Öğrenciyle ilgili bilgiler sosyal medyadan toplanacak
Antisemitik paylaşımların kontrolü yapılacak
Söz konusu üniversitelere maddi yaptırımlar uygulayan yönetim, aynı zamanda Filistin gösterilerine destek verdikleri gerekçesiyle birçok yabancı öğrencinin göçmenlik polisleri tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlanacak uygulamalara izin veren kararları yürürlükte tutuyor.
Kuruluş yetkilileri, sosyal medyada antisemitik terörizmi veya örgütleri destekleyen paylaşımları göçmenlik kararlarında olumsuz faktör olarak değerlendireceklerini belirtmişti.