ABD’deki Müslümanların buluşma adresi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimleriyle hayata geçirilen ABD’de hayata geçirilen Diyanet Amerika Merkezi (Diyanet Center of America) Müslüman toplumun yeni uğrak noktasına dönüşerek adeta sıcak bir yuva haline geldi. Maryland eyaletine bağlı Lanham şehrinde hizmete açılan merkez, 2016 yılından bu yana mimarı yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğü ile ABD’deki en büyük İslam merkezine oldu.

ERDOĞAN TARAFINDAN AÇILDI

1993’de arsanın alınmasıyla başlayan süreç, 2008’de bina inşaatının onaylanmasıyla hız kazandı. 2012’de inşaat için ilk kazma vuruldu. Nisan 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan merkez, ABD’de yaşayan Türkler ve diğer Müslümanların uğrak noktalarından birine dönüşürken, gayrimüslimlere de İslam’ın estetik yönünü ve ülkemizin hizmet anlayışını gösteriyor. ABD’deki yaşayan farklı inanç gruplarıyla sağlıklı temasların kurulduğu merkezde, Müslüman topluma yönelik kültürel ve sanatsal iş birliği kurma çalışmaları da yürütülüyor. Öte yandan İslamofobia ve nefret suçlarına karşı Müslümanları bilinçlendirme programları yapılan merkezde, terör ve şiddetin her türlüsünü insanlık suçu olarak anlatılıyor.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Cenaze, hac, umre ve kurban gibi hizmetleri yürüten merkezde, Montessori school, Hıfz school, Sunday school, Turkish-English-Arabic Classes gibi eğitimlerin yanı sıra Türk çocuklarına yönelik hafta sonu okullarında Türkçe, tarih ve kültür dersleri ve yaz-kış okulu düzenleniyor. İslamofobia ve nefret suçlarına karşı Müslümanları bilinçlendirme programlarının yapıldığı merkezde, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve marjinal yapılardan korunmasına yönelik projeler yürütülüyor.

Türk mutfağıyla tanışıyorlar

Merkezde, özellikle Türkiye’den eğitim amaçlı gelen öğrencilere yardımcı olmak için tasarlanan misafirhane üç katlı ve 16 adet geniş ve ferah odası var. Külliye içinde yer alan 1,855 metrekare büyüklüğündeki kültür merkezi, toplantı, seminer ve konferans gibi etkinliklerini gerçekleştirme olanağı tanıyor. Konferans ve sergi salonunun yanı sıra kütüphane, toplantı salonu, yönetim ofisi ve resepsiyon alanının yer aldığı kültür merkezinde İslam Araştırmaları Merkezi de var. Öte yandan külliye içinde yer alan sosyal tesis binasında restoran, kafeterya ve bakkal da yer alıyor. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini denemek isteyen ziyaretçiler bu tesisi tercih ediyor. Bu binada uygun alanlar ziyaretçilere kiralanabiliyor.

Çömez hedef aldı

İYİ Partili Turhan Çömez, merkezin faaliyetlerini görmezden gelerek, “Diyanet ABD’de neden villa, otel, hamam ve havuz sahibi olur? Nedir bu Amerika sevdanız” sözleriyle kuruluşu hedef aldı. Çömez daha önce de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı, İngiltere’nin başkenti Londra’dan ev alma girişiminde bulunduğu iftirasıyla hedef göstermişti.







