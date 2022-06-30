ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 satışına destek: Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak

Hayat

Cüneyt Arkın'ı Z kuşağı da özleyecek

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Her yaştan hayranı olan Malkoçoğlu’nu Z kuşağı da andı.15 yaşındaki Sena Kececi de Arkın'ı tanıyıp sevenlerden. Kececi “Annemin bana izlettiği filmlerde oynuyordu. Z kuşağı olarak biz de çok üzüldük. Okulumuzda da onun için program yaptık. İnstagram’dan Cüneyt Arkın için paylaşımlar yaptık” dedi.