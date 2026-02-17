Yeni Şafak
ABD'li yetkili: İran ile ilerleme sağlandı ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var

19:2817/02/2026, Salı
ABD'li yetkili: İran ile ilerleme sağlandı ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var. İran, görüş ayrılıkları hakkında iki hafta içibde ayrıntılı teklifle dönüş yapacak.

ABD'li yetkili: İran ile ilerleme sağlandı ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var. İran, görüş ayrılıkları hakkında iki hafta içinde ayrıntılı teklifle dönüş yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#ABD
#İran
#Anlaşma
