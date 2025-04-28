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ABD'nin Florida eyaletinde feribot ile teknenin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinde feribot ile teknenin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

08:1128/04/2025, Pazartesi
AA
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ABD'nin Florida eyaletinde Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında feribot ile teknenin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Clearwater Polis Departmanı açıklamasına göre, kentin Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında feribot, özel bir tekneyle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin feribottaki yolcuların tamamını tahliye ettiği aktarıldı. Kazada 50 yolcu kapasiteli feribotun 42 kişi taşıdığı bildirildi.


Açıklamada, "Yaralıların hepsi feribottan. Feribota çarpan özel tekne olay yerinden kaçtı." ifadesi kullanıldı.


Olaya yönelik ABD Sahil Güvenliğinin soruşturmayı yürüteceği belirtildi.



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