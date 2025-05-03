ABD’ye dini geri getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören kararnameye imza atarken, "Ülkemize dini geri getiriyoruz" açıklamasını yaptı. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu. Amerikan dini değerlerinin toplumsal yapı içinde en önemli yere sahip olduğunu dile getiren Trump, "Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele" diye konuştu.