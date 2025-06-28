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ABD'yi ziyaret eden bakan yardımcısının görevden alınması koalisyonda krize yol açtı

ABD'yi ziyaret eden bakan yardımcısının görevden alınması koalisyonda krize yol açtı

00:4928/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
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Güney Afrika'da cumhurbaşkanından izinsiz uluslararası ziyaret gerçekleştiren Bakan yardımcısı görevden alındı.
Güney Afrika'da cumhurbaşkanından izinsiz uluslararası ziyaret gerçekleştiren Bakan yardımcısı görevden alındı.

Güney Afrika'da cumhurbaşkanının izni olmadan uluslararası ziyaret gerçekleştiren Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield görevden alındı. Bakan yardımcısının görevden alınması, koalisyonda yer alan partiye yönelik saldırı olarak nitelendirildi. DA Genel Başkanı ve Tarım Bakanı John Steenhuisen, "DA'lı bakan yardımcısı en uyduruk bahanelerle görevden alındı." İfadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, iktidar ortağı Demokratik İttifak (DA) üyesi Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield'ı görevden alması, koalisyon hükümetinde krize neden oldu.

Ramaphosa'nın, izinsiz şekilde ABD'yi ziyaret ettiği gerekçesiyle Whitfield'ı görevden alması, koalisyonun ikinci büyük ortağı DA cephesinde sert tepkilere yol açtı.

DA Genel Başkanı ve aynı zamanda Tarım Bakanı olan John Steenhuisen, yaptığı açıklamada, Whitfield'ın görevden alınmasını
"partimize yönelik hesaplanmış bir saldırı"
olarak değerlendirdi.

"Bakan yardımcısı en uyduruk bahanelerle görevden alındı"

Steenhuisen, Ramaphosa'yı kendi partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) bakanlara çifte standart uygulamakla suçladı.

"Geçmişte kendilerine karşı ciddi savcılık delilleri bulunan bakanlar bile sadece uyarıldı ya da maaşları kesildi. Buna karşın bir DA'lı bakan yardımcısı en uyduruk bahanelerle görevden alındı."
diyen Steenhuisen, söz konusu ABD ziyareti için yapılan izin başvurusunun Ramaphosa tarafından cevapsız bırakıldığını savundu.

DA lideri, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya çağrıda bulunarak, Whitfield'ın göreve iade edilmesini ya da yolsuzlukla suçlanan ANC'li üç bakan yardımcısının da görevden alınmasını talep etti. Bu taleplerin yerine getirilmesi için 48 saat süre tanıdı.

Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield

Ramaphosa'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise yaptığı açıklamada,
"Whitfield, cumhurbaşkanının izni olmadan uluslararası bir ziyaret gerçekleştirdiği için bakan yardımcılığı görevinden alındı. ABD'ye yaptığı seyahat, kabine üyelerinin davranışlarını düzenleyen kuralların ve yerleşik uygulamaların açık bir ihlalidir."
dedi.

Ramaphosa, konuya ilişkin DA lideri John Steenhuisen ile görüştüğünü ve Whitfield'ın yerine geçecek ismin belirlenmesini kendisinden talep ettiğini ifade etti.



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