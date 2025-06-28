ABD'yi ziyaret eden bakan yardımcısının görevden alınması koalisyonda krize yol açtı

Güney Afrika'da cumhurbaşkanının izni olmadan uluslararası ziyaret gerçekleştiren Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield görevden alındı. Bakan yardımcısının görevden alınması, koalisyonda yer alan partiye yönelik saldırı olarak nitelendirildi. DA Genel Başkanı ve Tarım Bakanı John Steenhuisen, "DA'lı bakan yardımcısı en uyduruk bahanelerle görevden alındı." İfadelerini kullandı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, iktidar ortağı Demokratik İttifak (DA) üyesi Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcısı Andrew Whitfield'ı görevden alması, koalisyon hükümetinde krize neden oldu.
Ramaphosa'nın, izinsiz şekilde ABD'yi ziyaret ettiği gerekçesiyle Whitfield'ı görevden alması, koalisyonun ikinci büyük ortağı DA cephesinde sert tepkilere yol açtı.
"Bakan yardımcısı en uyduruk bahanelerle görevden alındı"
Steenhuisen, Ramaphosa'yı kendi partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) bakanlara çifte standart uygulamakla suçladı.
DA lideri, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya çağrıda bulunarak, Whitfield'ın göreve iade edilmesini ya da yolsuzlukla suçlanan ANC'li üç bakan yardımcısının da görevden alınmasını talep etti. Bu taleplerin yerine getirilmesi için 48 saat süre tanıdı.
Ramaphosa'dan yanıt
Ramaphosa, konuya ilişkin DA lideri John Steenhuisen ile görüştüğünü ve Whitfield'ın yerine geçecek ismin belirlenmesini kendisinden talep ettiğini ifade etti.