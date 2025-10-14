Ahmed Şara tarih vererek Tel Aviv'i uyardı: Tüm bölgelerden çekilin

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör devleti İsrail'in ülkede işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirtti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, soykırımcı İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail, 8 Aralık'tan sonra ele geçirdiği tüm bölgelerden çekilmeli." dedi.
"Suriye'deki iç savaşın zalimceydi"
Program çekimleri sırasında Şam'ın Cobar bölgesindeki yıkımı Brennan'a gösteren Şara, Suriye'deki iç savaşın zalimce ve zorlu olduğunu, bu binaların doğrudan tek bir amaçla, insanları yerinden etmek için hedef alındığını söyledi.
Şara, insanların büyük psikolojik travmalar yaşadığını, şimdi onlara dönmeleri ve yeniden inşa süreci için yeni bir umut vermenin çok önemli olduğunu vurguladı.
"Geçmişte terör örgütlerine inanıp inanmadığı veya onların bir araç olup olmadığı" sorusuna Şara, 20 yıl öncesiyle şu an arasındaki farkındalık düzeyinde değişiklik olduğunu belirterek, "Onlarla hemfikir olsaydım, onlardan ayrılmazdım." yanıtını verdi.
Kendisinin pragmatik bir lider olduğuna dair yorumlara, Arapçadaki olumsuz çağrışımları nedeniyle katılmadığını belirten Şara, önemli olan noktanın halkı "suçlu rejimin" baskısından gerçekten kurtarmaları olduğunu ifade etti.
"İsrail tüm bölgelerden çekilmeli"
"Esed adalete teslim edilmeli"
Altyapı yeniden inşa edildikten ve Suriyeliler kimlik kartları ve gerekli belgeleri aldıktan sonra genel seçimlerin yapılacağını dile getiren Şara, ülkedeki herkesin bir oy hakkının bulunacağına işaret etti.