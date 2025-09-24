Yeni Şafak
Ahmed Şara İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

09:5224/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Ahmed Şara - Giorgia Meloni
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'de İtalya Başbakanı Meloni ile görüşürken görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu'nun 80. oturumu devam ediyor.

Liderler tek tek dünyaya seslenerek mesajlar veriyor.


Bunun yanında liderler, bakanlar ve bürokratlar düzeyinde pek çok görüşme gerçekleştiriliyor.


Meloni ile görüştü


Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.


Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.


Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl kanlı Esed rejimine son veren Ahmed Şara ile ilgili 'terörist' ifadesini kullanmıştı.




