Ahmed Şara İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'de İtalya Başbakanı Meloni ile görüşürken görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.
Liderler tek tek dünyaya seslenerek mesajlar veriyor.
Bunun yanında liderler, bakanlar ve bürokratlar düzeyinde pek çok görüşme gerçekleştiriliyor.
Meloni ile görüştü
Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.
İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl kanlı Esed rejimine son veren Ahmed Şara ile ilgili 'terörist' ifadesini kullanmıştı.