Almanya: Kuzey Akım'da Rus sabotajı izi yok

Almanya, Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatında sıkıntı yaratan Eylül ayındaki Kuzey Akımı doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalarda Rusya'nın parmağı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Alman Die Welt'e konuşan Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, birçok Batı ülkesinin Moskova yönetimini işaret ettiği patlamalarla ilgili şu ana kadar Rusya'nın müdahilliğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti. Geçen yıl eylül ayında İsveç'in güney kıyı şeridine yakın bir noktada Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında önce sızıntı, ardından da patlamalar olduğu bildirildi. Avrupa enerji altyapısına yönelik bu saldır, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 sualtı doğalgaz boru hatlarını devre dışı bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden'ın olayı bir sabotaj diye nitelendirmesi ve Rusya'yı işaret etmesine rağmen Danimarka, Almanya ve İsveç tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmanın hiçbirinde, aradan aylar geçmesine rağmen sorumluların kim olduğuna dair kamuoyuna açıklamada bulunulmadı. Kasım ayında patlamaların meydana geldiği yerde patlayıcı izlerine rastladığını duyuran İsveç devlet güvenlik servisi, konuyla ilgili başka bir ayrıntı vermemişti.