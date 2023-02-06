|
Dünya

Almanya: Kuzey Akım'da Rus sabotajı izi yok

Almanya, Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatında sıkıntı yaratan Eylül ayındaki Kuzey Akımı doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalarda Rusya'nın parmağı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alman Die Welt'e konuşan Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, birçok Batı ülkesinin Moskova yönetimini işaret ettiği patlamalarla ilgili şu ana kadar Rusya'nın müdahilliğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

Alman Die Welt'e konuşan Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, birçok Batı ülkesinin Moskova yönetimini işaret ettiği patlamalarla ilgili şu ana kadar Rusya'nın müdahilliğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

Almanya, Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatında sıkıntı yaratan Eylül ayındaki Kuzey Akımı doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalarda Rusya'nın parmağı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Alman Die Welt'e konuşan Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, birçok Batı ülkesinin Moskova yönetimini işaret ettiği patlamalarla ilgili şu ana kadar Rusya'nın müdahilliğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti. Geçen yıl eylül ayında İsveç'in güney kıyı şeridine yakın bir noktada Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında önce sızıntı, ardından da patlamalar olduğu bildirildi. Avrupa enerji altyapısına yönelik bu saldır, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 sualtı doğalgaz boru hatlarını devre dışı bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden'ın olayı bir sabotaj diye nitelendirmesi ve Rusya'yı işaret etmesine rağmen Danimarka, Almanya ve İsveç tarafından yürütülen üç ayrı soruşturmanın hiçbirinde, aradan aylar geçmesine rağmen sorumluların kim olduğuna dair kamuoyuna açıklamada bulunulmadı. Kasım ayında patlamaların meydana geldiği yerde patlayıcı izlerine rastladığını duyuran İsveç devlet güvenlik servisi, konuyla ilgili başka bir ayrıntı vermemişti.


#Almanya
#Rusya
#Kuzey Akım
#Sabotaj
4 dakika önce
default-profile-img
Almanya: Kuzey Akım'da Rus sabotajı izi yok
Kara kış kamplara ölüm getiriyor
Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’
Çin Balonu’ndan zafer çıkarttılar: Biden’ın bir hafta önceden haberi varmış
Kabinenin gündemi elçiler
EYT Genel Kurul’da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.