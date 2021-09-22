Dünya Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak Putin bizi dondurur mu?
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Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak: Putin bizi dondurur mu?

Almanya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla, ülkede doğal gaz tedariki ve fiyatlar tartışma konusu oldu. Artan enerji maliyetlerine değinen Alman basını, yaşananlardan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu. Bild gazetesi, konuyu "Putin bizi kışın dondurur mu?" sorusuyla gündeme getirdi. Haberde, "Milyonlarca Alman bu kıştan önce titremeli: Isınma maliyeti şokunun eli kulağında." denildi.

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Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak: Putin bizi dondurur mu?
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Çözüme kavuşamayan doğalgaz boru hattı projesi Kuzey Akım 2'de yaşanan belirsizliklerin yanı sıra Rusya'nın kıtaya gaz akışını azaltması, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artmasına neden oldu. Alman basınından Bild gazetesi, konuyu "Putin bizi kışın dondurur mu?" sorusuyla gündeme getirdi. Haberde, "Milyonlarca Alman bu kıştan önce titremeli: Isınma maliyeti şokunun eli kulağında." denildi.

Bir ailenin gideri 210 euro arttı

Durumdan yaklaşık 30 milyon hanenin etkilendiği belirtilirken, Frankfurt merkezli Commerzbank'tan Carsten Fritsch, "Tüm zamanların en pahalı kışı yaklaşıyor." ifadesini kullandı. Halihazırda yaklaşık 20 milyon hanenin gazla ısındığı, dört kişilik bir ailenin 2020'ye kıyasla giderinin ortalama 210 euro artarak 1300 euro yükseldiği kaydedildi.

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  • 10 milyon hanede ise akaryakıtlı ısıtma sisteminin kullanıldığından bahsedilen haberde, "Dolu bir depo (2000 litre), bir önceki yıla göre ortalama 800 euro daha pahalı." bilgisi paylaşıldı.

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Avrupa'nın gaz tedariği yetersiz

Gazete, artan maliyet nedenini "Kısmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kaynaklanıyor." şeklinde açıkladı. Avrupa Politika Analiz Merkezi'nden (CEPA) Benjamin Schmitt, "Gaz devi Gazprom, kasten Avrupa gaz depolama tesislerini yetersiz tedarik ediyor." diye konuştu. Schmitt, söz konusu tavır için "Avrupa Birliği'ni Kuzey Akım 2'yi hızlı bir biçimde onaylamaya teşvik etmek istiyorlar." açıklamasını yaptı.

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"Almanya'ya şantaj yapıyor"

Haberde, "Tartışmalı boru hattı şimdiye kadar işletme ruhsatından ve sertifikasından yoksundu. Putin, görünüşe göre, boru hattına yeşil ışık yakılması için doğalgaz arzını keserek Almanya'ya ve diğerlerine şantaj yapmak istiyor." ifadelerine yer verilerek, şöyle denildi: "Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dahi itiraf etti: 'Elbette, Kuzey Akım 2'nin mümkün olan en hızlı şekilde devreye alınması, Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını dengeleyecektir.' Milyonlarca hane artık masrafları karşılamak zorunda."

ABD Kuzey Akım 2'ye karşı

Projeyi "Rusya'nın enerji silahı" olarak değerlendiren ABD'nin itirazları nedeniyle geciken Kuzey Akım 2 konusunda Washington ve Berlin geçtiğimiz temmuz ayında el sıkışmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelişmeyi "ABD ile yapıcı çözümler bulmamız çok iyi." diyerek duyurmuştu.

Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından 40 gün geçti yaralar hala sarılmadı: Elektrik su doğal gaz yok
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5 Temmuz'da Almanya’nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Ülkede yaklaşık 25 milyar euroluk zarar yaşanırken, erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı.
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Felaketin üzerinden 40 gün geçerken, sulara teslim olan bölgeler hala temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunları da tam olarak çözülemedi.
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Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son doğal afetlerde federal hükümetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Federal hükümet, felaket için 16 eyalet yönetimiyle yapılan toplantı sonrasında devreye girebildi. Sel mağdurları sorunlarının hala çözülememiş olmasından şikayetçi.
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Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrikler kesildi, cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz’daki yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi uzun süre elektriksiz kaldı.
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Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken, bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. Selden en çok etkilenen ve 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, yaklaşık bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık 2 bin kişi, sel felaketinin ardından iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.
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Sel nedeniyle cep telefonu şebekesi ancak iki hafta sonra devreye alınabildi. Bölgelerde 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom, sel felaketinden üç gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını tekrar devreye sokabildi. Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık iki hafta sürdü.
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Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel ilçesinde evlere ulaşan su içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde aradan bir ay geçmesine karşın kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyonda taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verecek nitelikteki atıkların doğrudan Ahr nehrine boşalması eleştirilere neden oldu.
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Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından 40 gün geçti yaralar hala sarılmadı: Elektrik su doğal gaz yok
Almanya'da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, yaralar hala sarılamadı. Selin vurduğu ülkede 40 gün geçmesine rağmen bazı bölgelere hala elektrik ve doğalgaz verilmiyor. Yaklaşık 25 milyar euro'luk zarar yaşanırken,
mağdurlar sıkıntılarının hala çözülmediğini belirterek yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor.


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