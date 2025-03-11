Aşırı sağın yükselişine karşı hamle: Fransa’da Türkler siyasete dönüyor

Fransa’da 2026 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde, Türk toplumunun siyasette daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Ziya Bayındır, altı yıl önce ara verdiği siyasi hayatına geri döndüğünü söyledi. Bayındır, Türk toplumunun Fransa’daki siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkıda bulunmasının önemine dikkat çekerek, seçim sürecinde güçlü bir temsiliyet sağlamak için çalışmalara başladığını belirtti.





GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRELİM

Fransa’da yaşayan Türklerin yalnızca Türkiye’deki siyasi gelişmeleri takip etmekle kalmaması gerektiğini ifade eden Bayındır, “Fransa’da yaşayan Türk toplumu, yarım asrı aşkın süredir bu ülkede köklü bir geçmişe sahip. İşçi göçü ile başlayan bu süreç, bugün milyonlarca Türk kökenli insanın Fransa’nın sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına katkı sunduğu bir noktaya ulaştı. Ancak, bu katkının yalnızca ekonomik ve kültürel düzeyde kalmaması, siyasal alanda da güçlenmesi büyük önem taşıyor. 2026 yılında yapılacak yerel seçimler, Fransa’daki Türk toplumu için kritik bir fırsat sunuyor. Bu süreçte siyasi katılımımızı artırarak, toplum olarak haklarımızı daha güçlü bir şekilde savunabilir, geleceğimizi şekillendirebiliriz. Cami dışına da çıkıp, aktif siyasette yer almalıyız” dedi.





SORUMLULUK ALIYORUZ

Geçmişte Fameck’de belediye başkanı danışmanı olarak görev aldığını ve bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştığını hatırlatarak, Fransa’da Türk siyasetçilerin sayısının giderek azaldığını belirten Bayındır, “2014 seçimlerinde 35 tane Türk asıllı aday yarıştı. Bu sayının 20’si belediye meclisinde yer aldı. Aradan 10 yıl geçti, Fransa’daki belediyelerde şu an bildiğim kadarıyla 3 tane Türk var. Onların da milli ve manevi değerlerimizle alakası yok. Bu anlamda sorumluluk alarak düğmeye bastık” diye konuştu.





DEĞERLERDEN ÖDÜN VERMEDEN

Fransa'da İslamofobinin ve Müslümanlara yönelik kısıtlamaların arttığını söyleyen Bayındır, bu süreçte harekete geçmenin önemli olduğunu vurguladı. Bayındır, “Yaşadığımız ülkenin geleceğine katkıda bulunmak zorundayız. Bağımsız bir listeyle seçimlere gireceğiz. 35 kişilik bir ekip kurduk ve lobi faaliyetlerine başladık. Fransa siyasetinde Türk asıllı isimlerin, milli ve manevi değerlerinden ödün vermeden ilerlemesi mümkün değil. Biz de diyoruz ki milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden yeni nesle örnek olalım” ifadelerini kullandı.





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